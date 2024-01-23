«القسام»: تفجير غرفة مفخخة في قوة صهيونية غرب خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تفجير غرفة مفخخة في قوة صهيونية غرب مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل ثلاثة جنود للاحتلال.

وقالت الكتائب في بيان على «تليغرام»، إن «مجاهدو القسام تمكنوا من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً في قوة صهيونية راجلة مما أدى لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».

وفي بيان منفصل قالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع «ميركفاه» بقذيفة «الياسين 105» غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدفوا 3 جرافات صهيونية من نوع D9 بقذائف «التاندوم» و «الياسين 105» غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.