قطر: جهود الوساطة لإنهاء العدوان على غزة مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، إن جهود الوساطة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة مستمرة.

وأوضح الناطق في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن «جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة»، بحسب وكالة «رويترز».

ضربات جديدة ضد الحوثيين

وأضاف أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل خطرا كبيرا، وذلك بعد يوم من تنفيذ القوات الأميركية والبريطانية، ضربات جديدة ضد الحوثيين اليمنيين، والذين منعوا تحرك السفن الإسرائيلية والمتعاملة مع كيان الاحتلال في البحر الأحمر، طالما استمر العدوان الصهيوني على غزة.

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ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ109، فيما أحصت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 25490 و63354 إصابة حتى الآن، فيما دمرت كل مظاهر الحياة في القطاع المحاصر، مع استهداف الاحتلال للمستشفيات والبنايات المدنية في كل شبر من مدن القطاع.