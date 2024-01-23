حزب الله يعلن قصف قاعدة مراقبة جوية «إسرائيلية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبناني الثلاثاء استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، في شمال كيان الاحتلال، رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان ‏وسوريا و«الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة».

وهذه المرة الثانية التي يستهدف حزب الله قاعدة ميرون التي تضمّ منشأة عسكرية إسرائيلية تتولى عمليات المراقبة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان اليوم، «استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:50) من صباح يوم الثلاثاء 23-01-2024 قاعدة ‏ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية.. دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة».

وأوضح أن الاستهداف كان بعدد كبير من الصواريخ ‏«المناسبة» وحقق إصابات مباشرة.‏