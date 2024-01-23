نتنياهو يصف مقتل 21 جنديا إسرائيليا في غزة أمس بـ«الكارثة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تحقيقا في مقتل 21 جنديا في غزة أمس، واصفا الواقعة بـ«الكارثة».

وقال نتنياهو في بيان إن «الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في الكارثة، يجب أن نأخذ العبر الضرورية ونبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على مقاتلينا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن 21 جنديا إسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة قتلى لجنود الاحتلال منذ بدء العدوان البري على غزة في 27 أكتوبر الماضي.

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وقال «هاغاري»، في تصريح متلفز، إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ «آر بي جي» استهدف دبابة ومبنىين فخخهما الجيش تمهيدا لهدمهما في جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن الهجوم وقع إلى الشرق من مخيم المغازي وعلى مسافة حولي 600 متر من الحدود مع القطاع، حيث كان يستعد عشرات جنود الاحتياط لتفجير 10 منازل بعد تفخيخها سعياً لإقامة منطقة عازلة، وفجأة قام أحد عناصر المقاومة بإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه دبابة كانت تؤمن الحماية للجنود فانفجرت وقتل بها جنديان وأصيب آخران بجراح، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».