ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 25490 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 25490 شهيدا منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25490 شهيدا و63354 إصابة خلال 109 أيام من العدوان.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضي، راح ضحيتها 195 شهيدا و354 إصابة، مضيفا أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.