وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

القاهرة - بوابة الوسط

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع أكبر عدد قتلى في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية أمس الإثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن عشرة جنود إسرائيليين قتلوا خلال قتال عنيف بغزة في آخر 24 ساعة، حسب ما نقلته «رويترز»، قبل أن ترتفع تلك الحصيلة إلى 21 قتيلا حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت قناة 11 العبرية إن جنديين قتلا وأصيب آخران داخل الدبابة استهدفت بصاروخ موجه، بينما قتل 19 جنديا وضابطا جراء انهيار مباني مفخخة بجوار الدبابة.

في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن معارك أمس شهدت وقوع أكبر عدد من القتلى بين صفوف قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».