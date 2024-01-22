حماس تدين استهداف الاحتلال مراكز الإيواء في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، استهداف الاحتلال خمسة مراكز إيواء في خان يونس بشكل مباشر ومتعمد وبشتى أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ووقوع العديد من الإصابات بين النازحين.

وقالت «حماس»، إن الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بحق المواطنين النازحين في هذه المراكز بعد أن دعاهم للجوء إليها وادّعى أنها آمنة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأضافت أن هذه الجريمة هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع التي يشنها الاحتلال، بدعم أمريكي متواصل من إدارة الرئيس جو بايدن.

- «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

وحملت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، المسؤولية عن استمرار جرائم الاحتلال المروعة بحق المدنيين الآمنين، ودعت كافة الدول الحرة والمخلصة لقيم العدالة والحرية إلى التحرك لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء.

استهداف مراكز النزوح

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أكد صباح اليوم أن الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية.

وأوضح أن مراكز الإيواء المستهدفة هي: مركز إيواء جامعة الأقصى، مركز إيواء الكلية الجامعية، مركز إيواء مدرسة الخالدية، مركز إيواء مدرسة المواصي ومركز إيواء صناعة خان يونس، مفيدا أن هذه المراكز تضم 30 ألف نازح.