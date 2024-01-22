تشييع 41 أيزيديا في العراق أعدمهم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، في بغداد مراسم تشييع مهيبة لـ41 ضحية من الأقلية الأيزيدية أعدمهم تنظيم داعش العام 2014، بعد التعرف على هوياتهم من خلال فحوص الحمض النووي، وفق وكالة «فرانس برس».



وفي أغسطس 2014، اجتاح داعش جبل سنجار بمحافظة نينوى في شمال العراق حيث تعيش غالبية من الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية والتي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم. وقتل عناصره أعدادا كبيرة من أبنائها واحتجزوا الآلاف من نسائها وفتياتها واتخذوهنّ سبايا. وفيما خطف أكثر من 6400 منهم، أُنقذ حوالى نصفهم أو تمكنوا من الفرار، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.



والأيزيديون أقلية غير مسلمة وغير عربية، تعد أكثر من نصف مليون شخص، ويتركز وجودها خصوصا قرب الحدود السورية في شمال العراق. وهم قولون إن ديانتهم تعود إلى آلاف السنين وأنها انبثقت من الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية.



وناصب تنظيم داعش العداء الشديد لهذه الأقلية، وجرت مراسم التشييع الإثنين عند نصب الشهيد في بغداد، فحملت جثامين الضحايا مغطاة بأعلام العراق ترافقها صور القتلى على آليات لحرس الشرف وواكبها عزف جوقة موسيقية عسكرية، وفقا لأحد مصوري فرانس برس.



ممثل عن السوداني في جنازة ضحايا داعش

وحضر المراسم عدد من عائلات الضحايا، وشارك فيها وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي نيابة عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إضافة إلى ممثلين عن الطائفة الأيزيدية وعدد من نواب البرلمان.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة فرانس برس «جرى اليوم الإثنين تسليم 41 رفاتا إلى عائلاتهم» مشيرا إلى أن «المجموع تجاوز 188 رفاتا لشهداء جرى التعرف عليهم من خلال فحوص الحمض النووي، والعمل مستمر».



بدوره، قال مدير الطب العدلي زيد علي عباس لفرانس برس إنه جرى استخراج رفات هؤلاء من مقابر جماعية لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية. ولفت إلى صعوبة «جمع المعلومات ورفع الرفات بطريقة أصولية وإنشاء قاعدة البيانات» لأن «قسما كبيرا من أهالي الضحايا خارج العراق» .



من جانبها، ذكرت النائبة الأيزيدية فيان دخيل التي شاركت في مراسم التشييع لوكالة فرانس برس أن «هناك عدد كبير لم يتم التعرف عليهم حتى الآن» من بين ضحايا داعش. وأضافت «هناك بطء في إجراءات الحكومة بالنسبة لفحص حمض الدي إن إيه» مؤكدة «وجود 68 مقبرة جماعية» لضحايا أيزيديين.

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وشيعت السلطات العراقية في مايو الماضي 78 من ضحايا تنظيم داعش جرى التعرف على هوياتهم بعدما عثر عليهم في مقبرة جماعية قرب سجن بادوش بشمال البلاد. وقام التنظيم أثناء سيطرته على أراض في العراق، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في هذا السجن وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يطلق عناصره النار عليهم.



وشن تنظيم داعش في يونيو 2014 هجوما واسعا سيطر خلاله على ثلث مساحة العراق، لا سيما في شمال البلاد وغربها. وبعد ثلاث سنوات، أعلن العراق عام 2017 الانتصار على التنظيم الذي ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم حوالي 12 ألف جثة، وفقا للأمم المتحدة. وحتى اليوم، يجرى استخراج جثث من مقابر جماعية في سنجار، فيما لا يزال أكثر من 2700 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.