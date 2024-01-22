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وزير الخارجية الأردني: «إسرائيل» تتحدى العالم برفضها حل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 02:31 مساء
وزير الخارجية الأردني: «إسرائيل» تتحدى العالم برفضها حل الدولتين
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي 14 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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انتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين «الأجندة العنصرية المتطرفة» لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني.

وقال الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين.. وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفا»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

«ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟»
وفي وقت سابق من اليوم، شدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على حل الدولتين مؤكدا أن «إسرائيل» لا يمكنها بناء السلام «بالوسائل العسكرية وحدها»، قبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.

- بوريل: لا يمكن لـ«إسرائيل» بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها

وقال بوريل للصحفيين «ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟، دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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