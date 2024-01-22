«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 25.295 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 25.295 شهيدا و63 ألف مصاب بعد 108 أيام من العدوان.

وتابعت أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضي، راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة.

ولفتت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.