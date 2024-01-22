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في اليوم 108 للعدوان على غزة.. قصف «إسرائيلي» هو الأعنف على خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:58 صباحا
في اليوم 108 للعدوان على غزة.. قصف «إسرائيلي» هو الأعنف على خان يونس
آثار قصف إسرائيلي على غزة. (وفا)
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شنت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على المنطقة الغربية للمدينة، ومحيط خان يونس، وذلك في اليوم الـ108 للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لدمار كبير في المكان، وإصابة العديد من المواطنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة غارات على المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن مع تواصل التوغل في المنطقة الشرقية.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار في المناطق الشرقية الواقعة بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي هو الأعنف على خان يونس منذ بداية العدوان.

- شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز «كواد كابتر» النار على الأهالي في منطقة المواصي ومدرستها غرب مدينة خان يونس، ومحيط مجمع ناصر الطبي، وعلى النازحين في جامعة الأقصى.

تسوية المنازل بالأرض في قيزان
وأضافت أن طواقم الهلال الأحمر تلقت بلاغلات بوجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة.

كما قصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، وعمد لتسوية المنازل بالأرض.

وكان 12 شهيدا بينهم 3 أطفال وسيدة وصلوا الليلة إلى مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى نحو 25,105 شهداء، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.

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