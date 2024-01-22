الاحتلال يتقدم نحو مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة.

وأضافت الجمعية، أنها فقدت الاتصال كليا بطواقمها في خان يونس جراء الاجتياح البري والقصف المتواصل بشكل عنيف منذ فجر اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من ثلاث جهات، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن مستشفى الأمل، بالتزامن مع قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر.

قطع غرب المدينة عن شرقها

وأضافت أن قوات الاحتلال تحاصر حي الأمل الذي يوجد فيه مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، في ظل التوغل البري داخله من البلدات المحيطة به.

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وأشارت إلى أن تواصل تقدم قوات الاحتلال إلى وسط خان يونس، يعني قطع غرب المدينة عن شرقها، إضافة إلى التخوف قطع الطريق نهائيا نحو شمال القطاع وجنوبه.