وقفة نسائية في المغرب تندد بـ«العجز الدولي» لوقف الحرب عن غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت عشرات الحقوقيات بالمغرب، الأحد، في وقفة احتجاجية بمدينة الفنيدق، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ونددن بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب.

ورددت المشاركات في الوقفة، التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير الحكومية)، شعارات تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين بغزة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، بحسب وكالة «الأناضول».

«عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب»

ورفعت المشاركات لافتات تندد بـ«عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب»، فيما أشدن بـ«صمود» المرأة الفلسطينية، خاصة في غزة.

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وطالبت المشاركات بـ«وقف التطبيع»، و«وضع حد لمختلف الاتفاقيات مع (إسرائيل)».

وحتى الأحد، استشهد إثر العدوان الإسرائيلي على غزة 25 ألفا و105 فلسطينيين وأصيب 62 ألفا و681، وتسبب بنزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، والأمم المتحدة.