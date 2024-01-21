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«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 05:42 مساء
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
مسجد دمره القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. (الإنترنت)
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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ألف مسجد وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من مئة داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، وصل المركز الفلسطيني للإعلام أن «عدد المساجد التي دُمرت بشكل كلي وجزئي، بلغت 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها المساجد الأثرية، وتحتاج إلى إعادة الإعمار بتكلفة 500 مليون دولار تقريبا».

 اغتيال أكثر من مئة داعية
ولفت البيان إلى أن «آلة الغدر الصهيونية اغتالت أكثر من مئة داعية من العلماء والوعاظ والخطباء والأئمة والمؤذنين والمحفظين». وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى «تدمير عشرات المقابر ونبش القبور التي انتهكوا حرماتها (…) وسرقوا جثامينها، في تحدٍ واضح للدساتير الدولية والحقوق الإنسانية»، وفقا للبيان.

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ونوهت الأوقاف بأن «مقابر الطوارئ الموجودة في محافظات غزة امتلأت ولم يعد هنالك متسع للدفن فيها، أو تعذر الوصول إليها بفعل الجرائم الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مما اضطرنا إلى دفن شهدائنا في الأرصفة وداخل البيوت والأسواق والمدارس وباحات المستشفيات».

وضمن «الحرب الدينية» التي يشنها الاحتلال، أكدت الأوقاف أنه دمر كنيسة الروم الأرثوذكس وعددًا من المقرات الإدارية ولجان الزكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

أكثر من 25 ألف شهيد
وأعلنت زارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح لها، اليوم الأحد، في اليوم الـ107 للإبادة الجماعية على قطاع غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفًا و105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وللشهر الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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