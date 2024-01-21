تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن اطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدتا مركبا وطلوسة لغارات إسرائيلية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون، بتتعرض المنطقة لغارة حربية من جهة مركبا منطقة مشعرون.

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وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا رشقات رشاشة في الهواء، لترهيب عمال يعملون في بساتين في الوزاني.

استهداف مواقع ونقاط عسكرية للاحتلال

وتشهد الحدود اللبنانية - «الإسرائيلية» تبادلاً يومياً للقصف، حيث يعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية للاحتلال دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها»، بينما يردّ جيش الاحتلال الصهيوني، بقصف جوي ومدفعي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد 193 شخصاً في لبنان، بينهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها «فرانس برس».