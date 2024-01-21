  • Alwasat News
Atwasat

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 02:28 مساء
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
صورة جرى التقاطها من الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان تظهر الدخان يتصاعد بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب (أرشيفية : أ.ف.ب)
alwasat radio

تجددت اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن اطراف بلدة عيتا الشعب تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما تعرضت بلدتا مركبا وطلوسة لغارات إسرائيلية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون، بتتعرض المنطقة لغارة حربية من جهة مركبا منطقة مشعرون.

- في أول رد على اغتيال «العاروري».. حزب الله يقصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ62 صاروخا

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا رشقات رشاشة في الهواء، لترهيب عمال يعملون في بساتين في الوزاني.

استهداف مواقع ونقاط عسكرية للاحتلال
وتشهد الحدود اللبنانية - «الإسرائيلية» تبادلاً يومياً للقصف، حيث يعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية للاحتلال دعماً لغزة و«إسناداً لمقاومتها»، بينما يردّ جيش الاحتلال الصهيوني، بقصف جوي ومدفعي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، استشهد 193 شخصاً في لبنان، بينهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»

انسحاب عشرات الطلاب الأردنيين من مسابقة عالمية بسبب مشاركة جامعات «إسرائيلية»
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)

الروائي فتحي إمبابي: الأنظمة العربية بكل تصنيفاتها معادية للديمقراطية (حوار)
مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق
كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية

كاب فيردي.. منتخب صغير بطموحات كبيرة في كأس الأمم الأفريقية
صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده

صدمة في بريطانيا إثر وفاة طفل رضيع «جوعاً» بجانب جثة والده
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة

تقرير أممي: العنف العرقي يقتل 15 ألفا في مدينة سودانية واحدة
الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة

الأهلي بنغازي يحقق انتصاره الأول في بطولة دبي لكرة السلة
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر...
للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»

للمرة الأولى.. إسرائيل تنضم لقائمة «أسوأ سجاني الصحفيين»
الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»

الأمير هاري يتخلى عن ملاحقة الدار الناشرة لـ«دايلي مايل»
تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً لموقفه من القضية الفلسطينية
البرلمان العربي يمنح رئيس جنوب إفريقيا «الوسام الدولي» تقديراً ...
سور الطائفية يحاصر مدينة سامراء العراقية
سور الطائفية يحاصر مدينة سامراء العراقية
«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات بحملة عسكرية مطولة
«واشنطن بوست»: جماعة «الحوثي» تجر بايدن لصراع جديد.. وتوقعات ...
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد الصراع بالمنطقة
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد...
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب...
المزيد
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدة للتعاون مع أشقائها
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدة للتعاون مع ......
رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم توابيت أم أحياء!
رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم ......
غوتيريس يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية «مفجعة» في غزة
غوتيريس يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية «مفجعة» في ......
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان...
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد الصراع بالمنطقة
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في ......
المزيد