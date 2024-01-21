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السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد الصراع بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 01:45 مساء
السعودية: التوتر بالبحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة ويتسبب في تصعيد الصراع بالمنطقة
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (رويترز)
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المملكة «قلقة للغاية» من أن التوترات في البحر الأحمر، وسط هجمات الحوثيين في اليمن والضربات الأميركية على أهداف تابعة للحوثيين، قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وأوضح «بن فرحان»، في مقابلة على محطة (سي.إن.إن)، تبث اليوم الأحد، «أعني، بالطبع، أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون، أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على سفن الاحتلال الإسرائيلي أو المتعاملة معه في البحر الأحمر، وما حوله خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد الحرب في غزة.

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وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تؤمن بحرية الملاحة وتريد تهدئة التوترات في المنطقة، مضيفا «نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع».

تخوفات من توسيع الصراع
ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي منذ 107 أيام.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ أيام ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت في الأسبوع الماضي جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات «الإرهابية»، وقال الرئيس جو بايدن يوم الخميس إن الضربات الجوية ستستمر حتى مع اعترافه بأنها ربما لا توقف هجمات الحوثيين.

وتنذر المواجهة بتوسيع الصراع إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، الذي شهد سقوط أكثر من 25 ألف شهيد فلسطيني بنيران الاحتلال، أغلبهم من النساء والأطفال، وهم أكثر من 1% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

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