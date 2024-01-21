15 مجزرة خلال 24 ساعة.. عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يتخطى 25 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 25 ألف شهيد، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي غزة بلغت 25.105 شهدا و62681 إصابة، بعد مرور 107 أيام على العدوان.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة.

وبحسب البيان لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.