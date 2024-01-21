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107 أيام من العدوان.. غزة ما زالت تنزف والاحتلال يدمر مربعات سكنية بالكامل في خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 09:57 صباحا
107 أيام من العدوان.. غزة ما زالت تنزف والاحتلال يدمر مربعات سكنية بالكامل في خان يونس
تشييع فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية على غزة. (صفا)
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ107.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في سوق اليرموك بمدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

تدمير مربعات سكنية بالكامل
كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف لطائرات حربية استهدف حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، وقصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و927 شهيدا

وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال تواصل منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير مربعات سكنية بالكامل وسط وشرق خان يونس.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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