شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف جنوداً وآليات للاحتلال في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس قصف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما قصفت قوات الاحتلال المتوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وواصلت الكتائب، وفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت ، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، ونفذت عمليات قنص واستهداف آليات وخاضت اشتباكات من «مسافة صفر».

وبثت «كتائب القسام» مشاهد من استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل موقع الجعبري شرق جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من «مسافة صفر» مع قوات العدو المتوغلة شرق جباليا.

قصف مركز للاحتلال يستخدمه في القيادة والسيطرة

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» أنها استهدفت بقذائف الهاون تمركزا للاحتلال يستخدمه في القيادة والسيطرة محيط مسجد الشهداء وسط جنوب مدينة خان يونس. وأعلنت عن قصف تجمع لجنود الاحتلال في منطقة رميضة شرق خان يونس بوابل من قذائف «الهاون» عيار 60 النظامي.

وعرضت «سرايا القدس» مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة، وقالت «سرايا القدس» أنه بعد عودة المقاتلين من مناطق الاشتباك شرق غزة أكدوا «إيقاع عدد من الآليات العسكرية للعدو في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار ما أدى لتدمير الآليات وإيقاع الجنود فيها بين قتيل وجريح». وأضافت: «نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق وجنوب مدينة خان يونس».

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كما أعلنت خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأعلنت «سرايا القدس» عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة «التاندوم» في محور التقدم شمال مخيم النصيرات.