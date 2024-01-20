الأردن يطالب القوى الكبرى بإنهاء مذابح غزة ويؤكد: القصف يستوفي مواصفات جرائم الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أنه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ما وصفه بـ«المذبحة المستمرة في غزة».

وانتقد الأردن بشدة القصف الإسرائيلي لغزة. وقال الخصاونة أمس الجمعة: «القصف يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

كما أكد الخصاونة الحاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ، لضمان وقف إطلاق النار. وأضاف: «القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي، لإنهاء هذه المذبحة».

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنهاء الحرب

وتابع رئيس الوزراء الأردني: «القوى الرئيسية لا تتحمل مسؤولية معنوية فحسب، بل أيضا التزام في سياق الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد بأن تأتي وتخبر الحكومة الإسرائيلية الحالية أن هذا يجب أن يتوقف».

وقال الخصاونة: «الأمل معقود على أن الأمور يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى وضع يحل بشكل أساسي هذه الحلقة المفرغة من العنف والقتل».

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خلاف أميركي - إسرائيلي بشأن مسار الحرب

وكشفت تقارير إعلامية خلافات بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بشأن مسار الحرب في غزة، إذ يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحكومته الائتلافية اليمينية إلى حد كبير إقامة دولة فلسطينية، على الرغم من أن واشنطن تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم للمنطقة.

وتوصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رحلته الرابعة إلى الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق تقريبي مع الاحتلال بأن تساعد الدول العربية في إعادة تأهيل غزة بعد الحرب، ولكن فقط إذا التزم الاحتلال بالسماح في نهاية المطاف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقد انهارت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها «إسرائيل» الآن منذ ما يقرب من عقد من الزمن.