سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

القاهرة - بوابة الوسط

دعت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارن، اليوم الجمعة، إلى ربط المساعدات لـ«إسرائيل» بعملها من أجل السلام.

وجاءت دعوة السيناتورة الأميركية على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووصفت وارن في منشور على حسابها بمنصة «إكس»، تصريحات نتانياهو بـ«الخطيرة» و«المتناقضة» مع السياسة الأميركية التي تدعم حل الدولتين.

- بايدن يناقش مع نتانياهو التطورات في غزة

- تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

وقالت: «الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين. إنها الطريقة الوحيدة لضمان الأمن والكرامة والسلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».

نتانياهو يعلن معارضته إقامة دولة فلسطينية

وقال نتانياهو أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي إنه «أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة»، وأضاف: «إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، والتي ستشمل أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية».

وأضاف: «هذا شرط ضروري، وهو يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية). ما العمل؟ أنا أقول هذه الحقيقة لأصدقائنا الأميركيين، وأنا أضع حداً لمحاولة فرض واقع علينا من شأنه أن يلحق الأذى بأمن إسرائيل».

وأقر الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في حديثه للصحفيين بعد تصريحات نتانياهو الأخيرة، بأنه «من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران للأمور بصورة مختلفة».