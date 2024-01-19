مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دارت مواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة في جميع مناطق قطاع غزة.

واشتبكت كتائب المقاومة الوطنية مع آليات الاحتلال المتوغلة جنوب حي النمساوي وفي بطن السمين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وفجرت فيها عبوة ناسفة، وفي المدينة نفسها استهدف أفراد كتائب شهداء الأقصى جرافة بقذيفة «آر بي جي»، وفق وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

كما استهدفت عناصر سرايا القدس آلية عسكرية متوغلة شرق جباليا شمال القطاع بقذيفة مضادة للدروع «تاندوم»، فيما قصفت تمركزات لجنود ومدرعات إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع.