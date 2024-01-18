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سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم الانحياز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 04:27 مساء
سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم الانحياز
وزير الخارجية سامح شكرى (أرشيفية:الإنترنت)
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توجه سامح شكري وزير الخارجية المصرية، الخميس، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستعقد يومي 19 و20 يناير الجاري.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز تنعقد هذا العام في كمبالا، على ضوء رئاسة أوغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 عقب انتهاء فترة رئاسة أذربيجان.

وأوضح السفير أبوزيد أن قمة عدم الانحياز هذا العام تنعقد تحت عنوان «تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك»، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من ١٢٠ دولة في فعالياتها.

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وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن مصر تولى اهتمامًا تاريخيًا خاصًا بحركة عدم الانحياز لكونها إحدى الدول المؤسسة للحركة والداعمة لمبادئها، وأن الحركة بدأت تتزايد أهميتها على ضوء تعاظم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي باتت تواجه الدول النامية في الوقت الراهن، وزيادة حدة الصراعات وحالة الاستقطاب على المسرح الدولى، والتي تستوجب تعزيز دور الحركة وإحياء مبادئ باندونج.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته موضحًا أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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