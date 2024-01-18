93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الخميس، استشهاد 93 شخصا ليلا في غارات إسرائيلية استهدفت خاصة جنوب القطاع في اليوم الـ104 من العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بوقوع «93 شهيدا في استهدافات الليلة وفجر اليوم»، مضيفا أن «أعنف الغارات الدامية خلفت 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال وأكثر من 20 مصابا جراء استهداف منزل ليلا لعائلة الزاملي في شرق رفح».

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بعد هذه الضربة، نقلت وكالة «فرانس برس» عن أم وليد الزاملي قولها إنها سارعت إلى المستشفى حيث «لقيت أولاد ابني كلهم مستشهدين كلهم صغار... إيش عملوا؟».

كما نفذ جيش الاحتلال عشرات الغارات على خان يونس، كبرى مدن الجنوب، ومخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة.

وحسب آخر حصيلة رسمية، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفًا و285 شهيدًا، إضافة إلى 61 ألفًا و154 جريحا، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.