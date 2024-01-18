الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم على الرغم من الغارات الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك إثر تعرضهم لغارات جديدة.

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري في الجماعة قوله: «مستمرون في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي-البريطاني منعنا من ذلك».

وفي وقت سابق، قالت قناة «المسيرة» إن غارات أميركية-بريطانيّة جديدة استهدفت عددا من المحافظات اليمنيّة، بُعيد ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أميركية في البحر الأحمر.

وأفادت القناة بأن «العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة»، وأوضحت أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات «جبل الصمع غربي مدينة صعدة».

وأتت هذه الضربات الجديدة بعد تبني الحوثيين هجوما استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن. وقال الناطق العسكري يحيى سريع في تصريح متلفز، إن القوات البحرية استهدفت السفينة الأميركيّة «جينكو بيكاردي» في خليج عدن «بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة»، متعهدا بمواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.