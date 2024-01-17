الحوثيون يتبنون هجوما على سفينة أميركية قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون اليمنيون، الأربعاء، مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة أميركية قبالة الساحل اليمني، حسبما أكد الناطق العسكري يحيى سريع.

وقال سريع في تصريحات تلفزيونية إن القوات البحرية للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية جينكو بيكاردي في خليج عدن «بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ»، متعهدًا مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- وكالة بريطانية للأمن البحري: مسيّرة استهدفت سفينة قبالة سواحل اليمن

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري تعرض سفينة لهجوم بمسيرة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن. وتعهد الحوثيون مواصلة هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر عقب قرار الولايات المتحدة إعادة إدراجهم على قائمة الكيانات «الإرهابية».