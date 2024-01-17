واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية» وسط الهجمات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، يوم الأربعاء، الحوثيين في اليمن إلى قائمة «الجماعات الإرهابية»، في أحدث محاولة من قِبل واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وأضاف المسؤولون أن تصنيف الحركة أنها جماعة «إرهابية عالمية» يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي استخدمتها لمهاجمة أو خطف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، حسب وكالة «رويترز».

وذكرت جريدة «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من القائمة بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام، وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.

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وقد قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس الأمر، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار إعادة إدراج جماعة الحوثي بقائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» وشيكا.

إعادة إدراج الحوثيين بدءا من منتصف فبراير

ونقلت جريدة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين بدءا من منتصف فبراير، وهو ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلا عن عقوبات أخرى.

ويأتي القرار المرتقب في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي ردًا على ذلك. وكثف الحوثيون هجماتهم ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حماس.

ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب. كما يأتي بعد ثلاث سنوات من تراجع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن قرار إدارة ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قِبل إدارة بايدن، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.