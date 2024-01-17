شهداء بالعشرات ومرضى بلا دواء في اليوم الـ103 من العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر الأربعاء، جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة، كما انتشلت سبعة شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال جددّت قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خان يونس، وفي محيط مراكز الإيواء، وقامت بتدمير مقبرة في الحي النمساوي، وسرقة عدد من الجثث. وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة النمروطي، فيما استُشهد ثلاثة آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة صافي، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين في قصف لمنازل تعود لعائلتي حمدان ومحيسن.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي المنارة وبطن السمين، ووسط خان يونس وجنوبها، كما تعرضت منطقة شرق مخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف، إضافة إلى تعرض مجمع أنصار والميناء غرب مدينة غزة لقصف من طائرات الاحتلال ومدفعيته.

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المرضى بلا دواء في غزة

وحذرت مصادر طبية من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنون، إذ إن 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة.

كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تواصل انقطاع الاتصالات

ولليوم السادس على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفًا و285 شهيدًا، إضافة إلى 61 ألفًا و154 جريحا، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.