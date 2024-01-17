قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير مؤسسة «إبداع» خالد صيفي (65 عاما)، وإياس حسين شاهين، وعماد وعبدالله مزهر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، واعتقلت موفق نزيه بداونة بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.