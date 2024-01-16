تونس.. فقدان 40 مهاجرًا بعد الإبحار في قارب نحو ساحل إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء أن نحو 40 مهاجرًا تونسيًا فقدوا بعد الإبحار في قارب نحو ساحل إيطاليا الأسبوع الماضي.

وتعاني تونس من أزمة هجرة وأصبحت نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرها الحرس الوطني سفن خفر السواحل مدعومة بطائرات تبحث عن المفقودين.

وأشار الحرس التونسي إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية، علمًا بأن محاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر انطلاقًا من السواحل التونسية تكررت بشكل لافت خلال الفترة القليلة الماضية.

حملات أمنية مكثفة وواسعة في عدد من المحافظات

ودفع هذا الأمر السلطات التونسية إلى شن حملات أمنية مكثفة وواسعة في عدد من محافظات البلاد، بهدف وقف موجات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية باتجاه السواحل الإيطالية.

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وتقول السلطات التونسية إن معظم الحالمين بالهجرة عادة ما يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه الجزر الإيطالية القريبة، وخاصة منها جزيرة لامبيدوزا.

وتُعتبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي عادة ما يختارها المهاجرون غير النظاميين كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترًا فقط.