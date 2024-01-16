تشمل «لواء غولاني».. جيش الاحتلال يسحب «الفرقة 36» من غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر سحب «الفرقة 36» من قطاع غزة، التي تضم لواء غولاني، بزعم التدريب ورفع الجاهزية، بينما يرى مراقبون في ذلك إشارة على تغير طبيعة الحرب إلى عمليات أقل كثافة.

وذكرت جريدة «تايمز أوف إسرائيل»، الإثنين، أن «الجيش قرر سحب «الفرقة 36» من غزة، على أن يترك ثلاث فرق أخرى تواصل العمليات القتالية إلى جانب القوات الخاصة، وذلك في إطار خطط الجيش لحرب أطول ضد حركة حماس»، لافتة كذلك إلى التصعيد المحتمل ضد «حزب الله» في جنوب لبنان.

وأضافت «أن وحدات الفرقة ستأخذ استراحة قصيرة، ثم ستعود إلى فترة تدريب، بعدها سيقرر الجيش الإسرائيلي ما إذا سيجرى نشرها من جديد بناء على تقييمات العمليات».

في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «الفرقة 36» تضم لواء غولاني ولواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، إضافة إلى لواء عتسيوني الاحتياطي.

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وعملت «الفرقة 36» خلال الثلاث أشهر الماضية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينها أحياء الزيتون والشاطئ والشجاعية وحي الرمال، وأنحاء من وسط غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي فترة أطول

ويقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العمليات العسكرية في غزة ستستمر لفترة أطول خلال العام 2024. وأمس الإثنين، أعلن أنه بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي عمليات أرضية في حي النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، ديسمبر الماضي، سحب «لواء غولاني» من المعارك في غزة، لما تكبده من خسائر كبيرة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 ألفا و285 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 61 ألف مصاب، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.