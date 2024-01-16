إيران عن الضربات الصاروخية في العراق وسوريا: «حق مشروع»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن الضربات الصاروخية التي نفّذها الحرس الثوري على أهداف «إرهابية» في العراق وسورية ليل الإثنين، تأتي في إطار ما اعتبرته «الحق المشروع» لطهران في الدفاع عن أمنها.

وقال الناطق باسم الخارجية ناصر كنعاني إن إيران «لن تتردد في استخدام حقها المشروع للتعامل الرادع مع مصادر تهديد الأمن القومي والدفاع عن أمن مواطنيها»، وفق وكالة فرانس برس. وأكد أن بلاده «تمكنت في عملية دقيقة وموجهة وبقدراتها الاستخبارية العالية، من تحديد مقرات المجرمين واستهدافها بأسلحة دقيقة للغاية» في إطار "العقاب العادل... ضد المعتدين على أمن البلاد».

استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبوالفضل عزيزي صباح اليوم الثلاثاء لتسليمه «مذكرة احتجاج» بعد الضربات الصاروخية الذي نفذها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان شمال البلاد.