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العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 11:24 صباحا
العراق يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد
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استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبوالفضل عزيزي صباح اليوم الثلاثاء لتسليمه «مذكرة احتجاج» بعد الضربات الصاروخية الذي نفذها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان شمال البلاد.

وأعربت بغداد في المذكرة عن «إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب في أضرار بالممتلكات العامة والخاصة»، حسب وكالة «فرانس برس». كما رأت أنه «انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق».

هجوم إيراني على كردستان
ويوم الإثنين، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في وقت متأخر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه هاجم «مقر تجسس» لإسرائيل في إقليم كردستان العراقي واستهدف تنظيم داعش في سورية أيضا.

وتأتي الهجمات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، وذلك في ظل دخول حلفاء لإيران في لبنان وسورية والعراق واليمن في الصراع.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان «ردا على الأعمال الشريرة الأخيرة للكيان الصهيوني والتي أدت إلى استشهاد قادة من الحرس الثوري ومحور المقاومة، فقد جرى استهداف وتدمير أحد المقرات الرئيسية للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق». وأضاف «هذا المقر كان مركزا لتوسيع العمليات التجسسية والتخطيط للعمليات الإرهابية بالمنطقة وداخل إيران على وجه الخصوص».

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