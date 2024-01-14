مقتل إسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن رجلا قتل وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء صاروخ مضاد للدبابات سقط في شمال «إسرائيل» بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الأحد.



وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا استهدف منزلا مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية، مضيفا أن قواته كانت تقصف أهدافا لجماعة حزب الله في لبنان.



قتال على الحدود اللبنانية-الإسرائليية

ويتبادل جيش الاحتلال والمقاومة اللبنانية إطلاق النار منذ أن عملية «طوفان الأقصى» انطلاقا من قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر، مما أشعل صراعا امتد إلى نقاط أخرى في المنطقة. وهذه أخطر مواجهة بين إسرائيل والجماعة اللبنانية منذ حرب عام 2006.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، زعم جيش الاحتلال إن قواته قتلت أربعة مسلحين تسللوا من لبنان.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنهم كانوا مسلحين ببنادق وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي. وذكر أن انتمائهم غير معروف بعد.

