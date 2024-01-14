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مواكب شهداء غزة على أعتاب 24 ألف فلسطيني بعد 100 يوم من العدوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 02:04 مساء
مواكب شهداء غزة على أعتاب 24 ألف فلسطيني بعد 100 يوم من العدوان
فلسطينيون بالقرب من جثامين فلسطينيين قتلوا في غارة إسرائيلية في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، السبت 13 يناير 2024. (رويترز)
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23 ألفا و868 شهيدا منذ اندلاع العدوان قبل 100 يوم. 

ونوهت الوزارة، في بيان، إلى «استشهاد 125 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة»، مشيرة الى إصابة 60 ألفا و582 شخصا بجروح منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر. وبحسب الوزارة، فإن 70% من الضحايا «هم من النساء والأطفال».

بينما قال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الذي يزور المنطقة الساحلية: «جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة». وأكد أيضا أن «جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني صدمة نفسية، والأمراض مستمرة في الانتشار، والمجاعة تلوح في الأفق»، وفق وكالة «فرانس برس».

قصف غزة مستمر
وفي حين واصل جيش الاحتلال، السبت، قصف قطاع غزة، قُتل ستون شخصا على الأقل، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتقول الفلسطينية نعمة الأخرس (80 عاماً) إن القصف دمرها منزلها. وروت: «بدأنا بالصراخ. لم أعد قادرة على التحرك. أخرجني أحدهم من تحت الأنقاض ووضعني على عربة».


وفي مستشفى النجار برفح، يحاول السكان التعرف على أحبائهم الذين مددوا على الأرض. وأمام صف الجثث، يعانق رجل رفات طفل صغير ملفوف بملاءة بيضاء. ويعرض بسام عرفة، الذي نزح من مخيم البريج وسط القطاع الساحلي، صورة طفلة على شاشة هاتفه، قائلا: «هذه الطفلة الصغيرة ماذا فعلت لهم؟ ماتت جائعة وهي تحمل كسرة خبز». وأضاف: «هذه هي المقاومة التي يستهدفونها في غزة.. أطفال».

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة المحلية أنها لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.

واتهم الناطق باسم الوزارة إسرائيل بـ«استهداف المستشفيات عمدا، لإخراجها من الخدمة»، محذرا من «تداعيات مدمرة» لذلك. ومع أن المستشفيات في المنطقة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، فقد تعرضت لقصف جيش الاحتلال مرات عدة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل جزئيا فقط.

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