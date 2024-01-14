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مصر والصين تؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين وأولوية سلامة الملاحة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 01:33 مساء
مصر والصين تؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين وأولوية سلامة الملاحة في البحر الأحمر
وزير الخارجية المصري سامح شكرى، ونظيره الصيني وانغ يي، في مباحثات بالقاهرة، 14 يناير 2023. (إكس)
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، ونظيره الصيني وانغ يي «ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، ووقف كل أعمال العُنف والقتل، واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية»، مؤكدين «رفض وإدانة النقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم».

وحسب الناطق باسم الخارجية المصرية، عقب محادثات شكرى ويي، أعرب الوزيران في بيان مشترك «عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع». وأكدا «أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام، ومن دون عوائق، للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع».

قلق مصري وصيني من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة
كما أكد الجانبان المصري والصيني «متابعتهما الحثيثة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسبباً رئيسياً لها». وعبرا عن «القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل علي خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة»، مؤكدين «أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

ويوم السبت، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن موقف بلاده بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة «لا يقبل المزايدة»، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، ومؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول «محور فيلادلفيا».

وزعم نتانياهو، السبت، أن غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد أهداف الحرب الجارية في غزة، مشيرًا إلى أن «هناك عددًا من الخيارات، تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا».

وزير الخارجية المصري سامح شكرى، ونظيره الصيني وانغ يي، في مباحثات بالقاهرة، 14 يناير 2023. (إكس)
وزير الخارجية المصري سامح شكرى، ونظيره الصيني وانغ يي، في مباحثات بالقاهرة، 14 يناير 2023. (إكس)
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