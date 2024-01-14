100 يوم من العدوان على غزة: كارثة إنسانية.. والاحتلال الإسرائيلي مصمم على إجرامه

القاهرة - بوابة الوسط

دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه المئة على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في النزاع الذي أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة.

وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد إن «جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة». وأكد خلال زيارته المنطقة الساحلية: أن «جيلا كاملا من أطفال غزة يعاني صدمة نفسية، والأمراض مستمرة في الانتشار، والمجاعة تلوح في الأفق»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي عدوانا على غزة، معظم ضحاياه من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، التي أعلنت، أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا، وأكثر من ستين ألف جريح.

نيران حرب غزة تلاحق بؤر التوتر بالمنطقة

تتزايد المخاوف من اشتعال المنطقة بعد ضربات جديدة لمقاتلي الحوثي اليمنيين الذين يضاعفون هجماتهم في البحر الأحمر ضد السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، تضامناً مع الفلسطينيين. وقالت الولايات المتحدة إن قواتها وصلت إلى «موقع رادار في اليمن»، بعد أن تعرضت مواقع المتمردين اليمنيين لضربات أميركية وبريطانية.

وعلى الحدود مع لبنان شمال فلسطين المحتلة، أعلن جيش الاحتلال، الأحد، أنه أطلق النار على أشخاص دخلوا أراضيه، وقتل أربعة من هؤلاء المقاتلين. ويتواصل تبادل إطلاق النار بين حزب الله وقوات الاحتلال بشكل شبه يومي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وجرى إجلاء عشرات الآلاف من السكان من المنطقة الواقعة على جانبي هذه الحدود في بداية النزاع.

وقد واصل جيش الاحتلال، السبت، قصف قطاع غزة، بينما قُتل ستون شخصا على الأقل، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتقول الفلسطينية نعمة الأخرس (80 عاماً) إن القصف دمرها منزلها. وروت: «بدأنا بالصراخ. لم أعد قادرة على التحرك. أخرجني أحدهم من تحت الأنقاض ووضعني على عربة».

وفي مستشفى النجار برفح، يحاول السكان التعرف على أحبائهم الذين مددوا على الأرض. وأمام صف الجثث، يعانق رجل رفات طفل صغير ملفوف بملاءة بيضاء. ويعرض بسام عرفة، الذي نزح من مخيم البريج وسط القطاع الساحلي، صورة طفلة على شاشة هاتفه، قائلا: «هذه الطفلة الصغيرة ماذا فعلت لهم؟ ماتت جائعة وهي تحمل كسرة خبز». وأضاف: «هذه هي المقاومة التي يستهدفونها في غزة.. أطفال».

الاتصالات عادت جزئيا إلى غزة

وذكرت «فرانس برس» أن الاتصالات عادت جزئيا غداة إعلان شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية (بالتل) انقطاع الخدمة. ولم تؤكد الشركة عودة الخدمة، ولكنها قالت إن غارة عدوانية إسرائيلية أودت بحياة اثنين من موظفيها في خان يونس في أثناء إصلاحهما الشبكة.

وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة من صعوبة الحياة اليومية للعائلات التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي. وقالت نبيلة أبو زايد (40 عاما) بأسف: «لكن إلى أين نذهب؟». وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة المحلية أنه لا تملك بنية تحتية لاستيعابهم.

واتهم الناطق باسم الوزارة إسرائيل بـ«استهداف المستشفيات عمدا، لإخراجها من الخدمة»، محذرا من «تداعيات مدمرة» لذلك.

ومع أن المستشفيات في المنطقة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، فقد تعرضت لقصف جيش الاحتلال مرات عدة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في قطاع غزة تعمل جزئيا فقط.