«نيويورك تايمز»: فريق أميركي خاص لمساعدة «إسرائيل».. والهدف جمع معلومات عن أبرز قادة «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية أنشأت فريقا خاصا، لجمع معلومات استخباراتية عن أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومكان ووضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، على أن تقدم تلك المعلومات لتل أبيب.

ونقلت، أمس الجمعة، عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة لم تقدم معلومات استخباراتية لـ«إسرائيل» عن «قادة الرتب المتوسط والأدنى في حماس»، إذ تعتبر «استهداف القادة ذوي الرتب المنخفضة أمرا مضللا، لأنه يمكن استبدالهم بسهولة».

قوة مهام أميركية جديدة في غزة

وتشرف وكالة المخابرات الأميركية على قوة مهام جديدة جرى تشكيلها بهدف جمع معلومات عن مكان ووضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وكشفت بالفعل معلومات عن كبار قادة «حماس».

وأمر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بتشكيل تلك القوة من خلال إرسال مذكرة إلى وكالات المخابرات ووزارة الدفاع، حسب التقرير.

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وقال التقرير: «إحدى أولويات فريق العمل هي جمع معلومات عن الحالة الجسدية والعقلية للأسرى، بينما يعمل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام ج. بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد بارنياع من أجل إطلاق بقية الأسرى المتبقين».

مسيرات أميركية للمراقبة فوق غزة

وكثفت الولايات المتحدة عمليات جمع المعلومات عن قادة «حماس» من خلال تسيير دوريات لطائرات مسيرة فوق غزة، لاعتراض الاتصالات بين قادة «حماس».

لكن على الرغم من المعلومات التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية للاحتلال، لم يؤكد تقرير «نيويورك تايمز» أنها كانت ذات قيمة كبيرة. وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي معلومات بشأن صالح العاروري، القيادي في «حماس» الذي اغتالته «إسرائيل» بغارة جوية في ضاحية بيروت الجنوبية بداية الشهر الجاري.