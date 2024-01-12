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مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات على اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 06:37 مساء
مصر تعرب عن قلقها إزاء الغارات على اليمن
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المناطق داخل اليمن فجر اليوم الجمعة.

ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة
واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشرا واضحا على ما سبق وأن حذرت منه، من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

ضربات على اليمن
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على نحو 73 موقعا لحركة الحوثيين في اليمن ليل الخميس - الجمعة.

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بينما قالت حركة الحوثيين إنها سترد على العدوان الأميركي والبريطاني باستهداف مصالحهما في المنطقة، كما ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.

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