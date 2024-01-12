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ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 08:46 صباحا
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الضربات الأميركية والبريطانيّة ضد الحوثيّين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ.

وقال أوستن في بيان إن «هذه العمليّة تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرّات البحريّة في العالم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن القوات الأميركية والبريطانية «نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف» الحوثية.

وأضاف بايدن إن الضربات على الحوثيين نُفذت «بدعم» من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، وتابع في بيان: «لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات» إذا لزم الأمر، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

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