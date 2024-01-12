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قناة يمنية: قصف مواقع في صعدة والحديدة وشمال صنعاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 02:34 صباحا
قناة يمنية: قصف مواقع في صعدة والحديدة وشمال صنعاء
صورة متداولة على منصة «إكس» قيل إنها لقصف موقع للحوثيين في اليمن، الخميس 11 يناير 2024
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أفادت قناة «المسيرة» اليمنية، التابعة للحوثيين، بقصف عدة مواقع في صعدة والحديدة وشمال العاصمة صنعاء.

ونقلت «رويترز»، عن 4 مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن.

وقالت قناة «المسيرة» إن «عدوان أميركي بمشاركة بريطانية يستهدف معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة»، لافتة إلى أن عمليات القصف طالت محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد.

وفي نبأ آخر، نقلت القناة عن مراسلها بأن القصف استهدف قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء.

- قصف أميركي - بريطاني يستهدف مواقع للحوثيين في اليمن
- «رويترز»: ضربات بطائرات وسفن وغواصات ضد الحوثيين

قيادي حوثي: غارات صنعاء والحديدة وصعدة وذمار
من جانبه، كتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة «إكس»: «‏العدوان الأميركي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت مبكر الجمعة، ضد أهداف للحوثيين في اليمن، تتم بطائرات وسفن وغواصات.

وعاش سكان مدينة الحديدة اليمنية حالة استنفار مساء اليوم مع الانتشار الكثيف لقوات الحوثيين في المدينة وحركة الشاحنات العسكرية، وسط عمليات إخلاء للمعسكرات.

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