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مسؤول ألماني: ما يحدث في غزة جريمة إبادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 11:50 مساء
مسؤول ألماني: ما يحدث في غزة جريمة إبادة
رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الخميس 11 يناير 2024 (وفا)
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قال نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة، لافتاً إلى أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، متابعًا: «رائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المسؤول الألماني بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي.

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أشتية: الأولوية حاليًا الوقف الفوري لعدوان الاحتلال
وأكد أشتية أن الأولوية حاليًا الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والعمل على إدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود عبر كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه، ومعالجة الجرحى.

وأردف: «اليوم التالي يجب أن يكون شاملاً لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقًا سياسيًا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967».

وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء ونائب المستشار الألماني جلسة مباحثات اقتصادية، بحضور الوزير العسيلي وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والألمان، بهدف تشبيك الأعمال وعقد الشراكات الاقتصادية.

جلسة مباحثات اقتصادية بين الحكومة الفلسطينية ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الخميس 11 يناير 2024 (وفا)
جلسة مباحثات اقتصادية بين الحكومة الفلسطينية ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الخميس 11 يناير 2024 (وفا)
جلسة مباحثات اقتصادية بين الحكومة الفلسطينية ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الخميس 11 يناير 2024 (وفا)
جلسة مباحثات اقتصادية بين الحكومة الفلسطينية ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، الخميس 11 يناير 2024 (وفا)
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