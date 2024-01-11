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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23469 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 04:34 مساء
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23469 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء
تشييع شهداء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح. (أرشيفية، وكالة صفا)
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أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيل المستمر على القطاع إلى 23469 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 23469 شهيدًا و59604 جرحى». وغالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وتابعت الوزارة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة ينهار بوتيرة سريعة للغاية
وأعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية بغزة الثلاثاء أن النظام الصحي في القطاع ينهار بوتيرة سريعة للغاية.

وأعرب، حسبما أوردت قناة «الحرة» الإخبارية الأميركية، عن أسفه الشديد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز 66 عاملًا بالقطاع الصحي في غزة. 

يأتي هذا عقب خروج معظم المستشفيات في المحافظات الشمالية ومدينة غزة عن الخدمة مع استمرار الغارات الإسرائيلية.

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