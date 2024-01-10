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«أونروا»: 85% من أهل غزة نازحون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:56 مساء
«أونروا»: 85% من أهل غزة نازحون
نازحون في قطاع غزة. (الإنترنت)
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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأربعاء، أن «عدد النازحين في غزة بلغ 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان في جميع أنحاء القطاع».

وأضافت الوكالة، في بيان، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: «ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لنا في قطاع غزة، و150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقنا بسبب أوامر الإخلاء (الإسرائيلية) بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا».

ولفتت «أونروا» إلى أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ 146.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل  على قطاع غزة
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، ويدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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وقد استشهد في العدوان المتواصل على القطاع 23 ألفا و357 شخصا، وأصيب 59 ألفا و410 جرحى، بالإضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد نحو 85% من سكانه، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.

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