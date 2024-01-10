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الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 04:05 مساء
الحوثيون: استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات
الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يدلي ببيان في صنعاء في 15 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة أميركية بالصواريخ والمسيَّرات معتبرين أنها كانت «تقدم الدعم» للاحتلال الإسرائيلي، وذلك غداة إعلان واشنطن ولندن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيَّرة وصاروخًا فوق البحر الأحمر.

ونقل بيان عن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة «إكس» قوله «نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أميريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني»، بحسب «فرانس برس».

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