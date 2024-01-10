قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في رام الله والبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الاحتلال اعتقل الشابين مصطفى عاهد الناجي، وحذيفة جهاد نزيه خلال اقتحام واسع طال معظم أنحاء قرية كفر مالك تخلله دهم منازل مواطنين والعبث بمحتوياتها وتخريبها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، وسرقة بعض المركبات.

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كما اعتقل الاحتلال شابا بعد اقتحام منزل ذويه في مخيم الجلزون شمال رام الله. كما جرى اعتقال الأسير المحرر محمد زغلول من قرية دورا القرع شمال رام الله بعد دهم منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته. وقضى محمد زغلول (20 عاما) في سجون الاحتلال، وجرى الإفراج عنه في يوليو الماضي بعد أن أنهى فترة محكوميته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في بيت لحم، وسرقت سيارة.