عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين للعدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

في حين استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلًا مأهولا يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، كما وقع شهداء وجرحى جراء قصف منزل في مخيم دير البلح وسط القطاع.

قصف إسرائيلي على خان يونس

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع.

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واستشهد 20 فلسطينيًا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن في قصف مدفعي لمخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، كما استهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عسلية في بلدة جباليا شمال القطاع ما أسفر عن شهداء وجرحى.

الزوارق الإسرائيلي تقصف الواحة والسودانية

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المواطنين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

وأفادت «وفا» بأن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة بلغت 58 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.