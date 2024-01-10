قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في بيت لحم، وسرقت سيارة.

وأفاد مصدر أمني وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العبيدية شرقا وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين سعود محمد أبوسرحان وإياد يوسف حساسنه واستولت على على مركبته.

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وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد سعيد عطاالله (25 عاما)، وموسى نايف العروج (37 عاما) من منطقة العروج شرقا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر يوسف صباح (27 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.