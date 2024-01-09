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الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:19 مساء
الجزائر تدعو لاجتماع مجلس الأمن وبحث تهجير الفلسطينيين من غزة
علم الجزائر. (الإنترنت)
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دعت الجزائر الثلاثاء لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـ12 من يناير الجاري، حول التهديدات الإسرائيلية بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأفادت «الإذاعة الجزائرية» أن هذه الدعوة «أتت لتشكِّل أولى تحركات الجزائر في مجلس الأمن وجاء هذا التحرك ليجدِّد تأكيد الجزائر أن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للجزائر».

جرائم الإبادة وحرب غير إنسانية في قطاع غزة
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستواصل العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، من أجل «تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل حدوث جرائم الإبادة وجرائم حرب غير إنسانية في قطاع غزة أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني».

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وفي آخر إحصائية، صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 23210 شهداء، والمصابين إلى 59176 مصابًا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل 9 ضباط وجنود في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنهم إلى 517 منذ بدء معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.

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