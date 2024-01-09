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«الصحة العالمية»: الأطباء والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 02:50 مساء
«الصحة العالمية»: الأطباء والمرضى يفرون من مستشفيات جنوب غزة مع احتدام العدوان الإسرائيلي
شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. (صفا)
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عبر مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على مدينة خان يونس، وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم.

وقال منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة شون كيسي، في مؤتمر صحفي بجنيف، عبر رابط فيديو، «لذلك فإن ما نراه يثير قلقا حقيقيا حول الكثير من المستشفيات»، بحسب وكالة «رويترز».

انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية
وأضاف «نشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية»، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت.

- «الصحة العالمية» تحذر من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن ، بحسب «أ ش أ».

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